Побит мировой рекорд по величине шотландского яйца

Идея установить кулинарный рекорд родилась во время обсуждения рецептов. На первую попытку ушло немало усилий, но она провалилась: яйцо развалилось прямо при извлечении из фритюрницы. Повара не сдались: на следующий день повторили все заново и добились успеха.