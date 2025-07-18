Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Побит мировой рекорд по величине шотландского яйца

В Великобритании установили гастрономический рекорд: два шеф-повара приготовили гигантское яйцо по-шотландски весом почти 8 килограммов. Это блюдо оказалось тяжелее шара для боулинга и вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Книга рекордов Гиннесса

Два шеф-повара из Великобритании, Феникс Росс и Оли Патерсон, попали в Книгу рекордов Гиннесса, приготовив самое большое в мире яйцо по-шотландски. Вес блюда составил 7,8 кг — это больше, чем средний шар для боулинга, говорится на сайте Книги рекордов.

Идея установить кулинарный рекорд родилась во время обсуждения рецептов. На первую попытку ушло немало усилий, но она провалилась: яйцо развалилось прямо при извлечении из фритюрницы. Повара не сдались: на следующий день повторили все заново и добились успеха.

Вместо куриного яйца они использовали страусиное, его пришлось разбивать молотком. Яйцо сварили вкрутую, обернули в фарш, обваляли в панировке и обжарили во фритюре. Приготовленное блюдо они попробовали и решили нарезать для будущих завтраков как ингредиент для буррито.

Предыдущий рекорд держался почти 20 лет, пишет UPI: тогда самое большое яйцо по-шотландски весило 6,2 кг. Новый результат побил его более чем на полтора килограмма.