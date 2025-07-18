Побит мировой рекорд по величине шотландского яйца

Два шеф-повара из Великобритании, Феникс Росс и Оли Патерсон, попали в Книгу рекордов Гиннесса, приготовив самое большое в мире яйцо по-шотландски. Вес блюда составил 7,8 кг — это больше, чем средний шар для боулинга, говорится на сайте Книги рекордов.
Идея установить кулинарный рекорд родилась во время обсуждения рецептов. На первую попытку ушло немало усилий, но она провалилась: яйцо развалилось прямо при извлечении из фритюрницы. Повара не сдались: на следующий день повторили все заново и добились успеха.
Вместо куриного яйца они использовали страусиное, его пришлось разбивать молотком. Яйцо сварили вкрутую, обернули в фарш, обваляли в панировке и обжарили во фритюре. Приготовленное блюдо они попробовали и решили нарезать для будущих завтраков как ингредиент для буррито.
Предыдущий рекорд держался почти 20 лет, пишет UPI: тогда самое большое яйцо по-шотландски весило 6,2 кг. Новый результат побил его более чем на полтора килограмма.