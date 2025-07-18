В РПЦ призвали российских женщин не рожать слишком рано

По мнению священнослужителей, женщина должна сначала получить образование, вступить в брак и только после этого заводить детей. До 22−24 лет многие не готовы к такой ответственности, поскольку не имеют стабильного положения. Отдельно подчеркивается, что интимные отношения вне брака считаются грехом.