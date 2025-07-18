В РПЦ призвали российских женщин не рожать слишком рано

Исследования показывают: женщины, которые рожают первого ребенка в раннем возрасте, реже заводят второго и третьего. В связи с этим представители Русской православной церкви критикуют инициативы по стимулированию ранних родов, пишет «Абзац».
По мнению священнослужителей, женщина должна сначала получить образование, вступить в брак и только после этого заводить детей. До 22−24 лет многие не готовы к такой ответственности, поскольку не имеют стабильного положения. Отдельно подчеркивается, что интимные отношения вне брака считаются грехом.
Поддержка студенческих или школьных родов оценивается как неэффективная с демографической точки зрения: ранние и несбалансированные роды снижают вероятность рождения последующих детей. Получение образования рассматривается как важный фактор не только для самой женщины, но и для воспитания будущих детей.
Статистика, на которую ссылаются священнослужители, показывает: уровень разводов среди венчанных пар ниже (менее 20%) по сравнению с обычными семьями (около 50%). В таких семьях также чаще рождается больше детей.
Ранее представители церкви отмечали, что супружеская близость считается важным элементом крепкого брака и показателем благополучия в семье.