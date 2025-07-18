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Самарские «Крылья Советов» потратят 52 млн рублей на поездки в новом сезоне

Закупка — у единственного поставщика. Оплату разделили на две части.

Закупка — у единственного поставщика. Оплату разделили на две части.

Начальная цена контракта составляет 52 млн рублей. Из них 35 млн рублей выделили на бронирование авиабилетов, 12 млн — на места временного проживания и 5 млн — на поезда. В 2025-м заплатят 26 млн рублей, столько же в следующем.

Исполнять соглашение будут с 16 июля нынешнего года до 30-го числа этого же месяца в 2026-м, говорится на сайте госзакупок.

Ранее рассказывали, в каком составе и с какими изменениями «зелено-бело-синие» подходят к началу нового сезона.

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