Самарские «Крылья Советов» потратят 52 млн рублей на поездки в новом сезоне

Закупка — у единственного поставщика. Оплату разделили на две части.
Начальная цена контракта составляет 52 млн рублей. Из них 35 млн рублей выделили на бронирование авиабилетов, 12 млн — на места временного проживания и 5 млн — на поезда. В 2025-м заплатят 26 млн рублей, столько же в следующем.
Исполнять соглашение будут с 16 июля нынешнего года до 30-го числа этого же месяца в 2026-м, говорится на сайте госзакупок.
Ранее рассказывали, в каком составе и с какими изменениями «зелено-бело-синие» подходят к началу нового сезона.
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