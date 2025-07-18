Выпускник «Школы героев» Сергей Алексеев — лауреат Национальной премии «Страну меняют люди»

Среди тысячи лауреатов премии «Страну меняют люди» — те, кто своими делами укрепляет страну: учёные, врачи, волонтёры, предприниматели и военные. От Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» наград удостоены четыре неравнодушных самарца.
Сергей Алексеев, ветеран СВО и социальный координатор филиала, стал победителем за проект «Уроки истории от СВОих», направленный на помощь участникам спецоперации и их семьям. Он — выпускник первого потока «Школы героев», созданной по инициативе губернатора Самарской области. «Для меня это оценка моей работы и уверенность, что я делаю важное дело», — поделился Сергей.
«“Школа героев” — наше региональное продолжение президентского проекта “Время героев”. Мы помогаем участникам СВО найти себя в мирной жизни», — говорит губернатор Вячеслав Федорищев.
Елена Михайлова, мать погибшего на СВО Романа Михайлова, инициатор проектов «Святые страницы семьи» и «СВОя история», рассказала, что сдержала обещание сына: «Донесла память о погибших до Москвы. Это важно для меня и для всех, кто не забывает».
Также наград удостоены ветеран СВО Евгений Радаев и руководитель благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова.
С приветствием к лауреатам обратился и Президент России Владимир Путин, обращение которого зачитал заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин:
«Устремлённость, созидательная энергия и готовность граждан приносить благо Отечеству — основа всех наших достижений. Наш народ объединён любовью к Родине, солидарностью и готовностью преодолевать любые испытания».
«Это торжество таланта, труда и веры в Россию», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Имена лауреатов появятся на медиафасадах по всей стране, а их проекты продолжат поддерживать.
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