Выпускник «Школы героев» Сергей Алексеев — лауреат Национальной премии «Страну меняют люди»

Сергей Алексеев, ветеран СВО и социальный координатор филиала, стал победителем за проект «Уроки истории от СВОих», направленный на помощь участникам спецоперации и их семьям. Он — выпускник первого потока «Школы героев», созданной по инициативе губернатора Самарской области. «Для меня это оценка моей работы и уверенность, что я делаю важное дело», — поделился Сергей.