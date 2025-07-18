Летом в Ростове запланировали открытие первых 50 мест парковки для большегрузов

На улице Луговой в Ростове-на-Дону планируют создать специализированную парковку для большегрузов. С проектом уже ознакомился врио главы региона Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба губернатора.
Улица Луговая — важная часть объездного маршрута между Ростовским транспортным кольцом, центром города и левобережьем. Проблема перегруженности связана с хаотичной парковкой грузовиков, перевозящих зерно и сельхозпродукцию в портовые терминалы на левом берегу Дона.
Частный инвестор предложил организовать парковку площадью 7,5 га на участке в районе 1-й Луговой, 44. Предполагается создание 400 мест для транспорта, душевых, туалетов и пунктов питания. Первые 50 мест намерены открыть до конца июля, а полностью парковка должна заработать до конца 2025 года.
— Надо поставить знаки, запрещающие остановку, чтобы машины заезжали на парковку и не парализовали улицу. Установку знаков следует синхронизировать с открытием парковки и обязательно обеспечить электронную очередь на разгрузку, — поручил Юрий Слюсарь.
Глава региона также поручил минтрансу области и ГАИ согласовать схему движения и размещение дорожных знаков.
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