Летом в Ростове запланировали открытие первых 50 мест парковки для большегрузов

Частный инвестор предложил организовать парковку площадью 7,5 га на участке в районе 1-й Луговой, 44. Предполагается создание 400 мест для транспорта, душевых, туалетов и пунктов питания. Первые 50 мест намерены открыть до конца июля, а полностью парковка должна заработать до конца 2025 года.