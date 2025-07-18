В Омске «подземные гейзеры» затопили дворы между двумя домами

Вчера, 17 июля, случилась очередная коммунальная авария с затоплением близлежащих от эпицентра дворов. Видеоролик от жителей дома по улице Блюхера появился в паблике городских новостей «ЧП Омск».
«Порыв воды между домами 18 и 20 на ул. Блюхера. Целый день ждем аварийку, двор затоплен, никто не реагирует, вода идет в подвалы. Из-под земли в трех местах бьют гейзеры», — комментирует видеокадры пользователь по имени Кирилл.
На кадрах видна огромная лужа и активно бьющие из-под земли фонтаны воды. В комментариях под видео появилось сообщение от Росводоканала. Ведомство информирует, что информация от жителей по поводу данной аварии зарегистрирована 17 июля в 10:30, а в данный момент проводятся подготовительные работы для устранения повреждения на водопроводе. О сроках окончания работ омичам предложили уточнять в диспетчерской службе компании.
Ранее «КП в Омске» сообщала о могучем ручье, также вытекающим из недр земли. Он был зарегистрирован в Кировском округе.