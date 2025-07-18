В Омске «подземные гейзеры» затопили дворы между двумя домами

На кадрах видна огромная лужа и активно бьющие из-под земли фонтаны воды. В комментариях под видео появилось сообщение от Росводоканала. Ведомство информирует, что информация от жителей по поводу данной аварии зарегистрирована 17 июля в 10:30, а в данный момент проводятся подготовительные работы для устранения повреждения на водопроводе. О сроках окончания работ омичам предложили уточнять в диспетчерской службе компании.