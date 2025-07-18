Создается метод раннего выявления рака на основе анализа выдоха

По его словам, такая технология позволяет фиксировать патологические изменения на молекулярном уровне до появления клинических симптомов. Метод планируют использовать как дополнение к традиционным скрининговым инструментам, включая КТ, чтобы повысить эффективность выявления онкопатологий на ранней стадии.