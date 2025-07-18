Прикамье заняло шестое место в РФ по росту предлагаемых зарплат

Первое место по росту зарплат занял Забайкальский край — здесь средний уровень предлагаемых соискателям зарплат вырос на 20% за год и составил 71 776 ₽/мес. при полном рабочем дне. На втором месте — Республика Саха (Якутия), где в вакансиях работодатели в среднем предлагают 95 291 ₽/мес., что на 19% выше, чем в I полугодии 2024 года. Третью строчку в рейтинге заняла Республика Татарстан. Здесь в первом полугодии 2025 года средняя предлагаемая зарплата достигла 84 451 ₽/мес., показав прирост на 18% за год.