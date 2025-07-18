Прикамье заняло шестое место в РФ по росту предлагаемых зарплат

По данным портала «Авито Работа», в первой половине текущего года средний уровень предлагаемых соискателям зарплат в Прикамье вырос на 16% за год и составил 80 075 ₽/мес. при полном рабочем дне.
Первое место по росту зарплат занял Забайкальский край — здесь средний уровень предлагаемых соискателям зарплат вырос на 20% за год и составил 71 776 ₽/мес. при полном рабочем дне. На втором месте — Республика Саха (Якутия), где в вакансиях работодатели в среднем предлагают 95 291 ₽/мес., что на 19% выше, чем в I полугодии 2024 года. Третью строчку в рейтинге заняла Республика Татарстан. Здесь в первом полугодии 2025 года средняя предлагаемая зарплата достигла 84 451 ₽/мес., показав прирост на 18% за год.
Пятерку лидеров рейтинга замыкают Сахалинская и Самарская области — в этих регионах в первом полугодии 2025 года зафиксирован прирост средних зарплатных предложений на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Сахалине средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с полной занятостью составила 86 020 ₽/мес., а в Самарской области — 76 535 ₽/мес.