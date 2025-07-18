Очередные 50 тонн гуманитарной помощи отправили из Самары в зону СВО 18 июля

18 июля, в пятницу, из Самары в зону специальной военной операции ушла новая партия гуманитарной помощи. Общий вес груза превысил 50 тонн.
В составе гумконвоя — автомобили УАЗ, мотоциклы, медикаменты, детекторы дронов, портативные электрогенераторы, тёплые вещи, продукты и средства гигиены.
Некоторые материалы, включая строительные материалы и СИЗы, были отправлены ранее, а в этот раз в отдельной машине пошли автотранспортные средства.
Особое внимание уделено подготовке автомобилей — «буханок», которые ценятся за проходимость и надёжность. Перед отправкой их тщательно проверили: заменили тормозные системы, узлы смазки и охлаждения.
Организаторами акции выступили администрация Самары, департамент транспорта, а также предприятия «ТТУ», «Ирбис» и «Автогаз».
Руководитель департамента транспорта Владимир Чичев лично сопровождает колонну. По его словам, такие поставки стали регулярными — помощь отправляют раз в две недели или ежемесячно.
Солдаты на передовой всегда с благодарностью принимают посылки, особенно радуют их письма и подарки от местных школьников. Это становится не просто поддержкой, а живой связью с домом.
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