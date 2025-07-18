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Тростниковый сахар в Coca-Cola: почему он считается менее вредным и так ли это

Президент США Дональд Трамп заявил, что для американского рынка компания Coca-Cola согласилась вернуть тростниковый сахар в свои продукты и исключить его заменители. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Марины Макиши, какой подсластитель полезнее.

Президент США Дональд Трамп заявил, что для американского рынка компания Coca-Cola согласилась вернуть тростниковый сахар в свои продукты и исключить его заменители. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Марины Макиши, какой подсластитель полезнее.

А есть ли разница?

По словам эксперта, подобная замена не несет в себе никакой пользы.

— Это как поменять шило на мыло. Это говорит в первую очередь о том, что люди, которые принимают такие решения, плохо знакомы с темой здорового питания, — сообщила она.

Диетолог объяснила, что тростниковый сахар ничем не отличается от белого. А кукурузный сироп более вредный, чем очищенный или тростниковый сахар. Это калорийный подсластитель, молекулы которого быстрее всасываются и резко поднимают уровень сахара в крови.

— Тростниковый сахар, который как бы неочищенный, в своем составе содержит тот же самый белый сахар и небольшое количество примесей. Безграмотные пропагандисты утверждают, что это якобы делает его чем-то лучше, но на самом деле это неправда. Процент этих примесей и дешевых волокон в тростниковом сахаре минимальный. И на 90 процентов это все равно тот же самый сахар. Абсолютно нет никакой разницы, что содержится в сладких газированных напитках, потому что тростниковый, очищенный сахар и кукурузный сироп наносят вред организму, — заверила Макиша.

Специалист подчеркнула, что замена очищенного сахара и кукурузного сиропа на тростниковый в США больше похожа на коммерческую игру.

В чем польза сыра с плесенью.

— Непонятно, зачем это нужно. Возможно, Трамп лоббирует какие-то контракты. Но толку для потребителя от этой замены никакого не будет, — говорит собеседница «ВМ».

Что добавляют в аналоги Coca-Cola в России.

По ее словам, в России есть законопроект о повышении акциза на добавленный сахар в продукты питания, который действительно работает. Он помог снизить количество сахара в сладких газированных напитках вдвое.

— Это заставило производителей снизить содержание сахара, часть его теперь заменяют некалорийными подсластителями. Это помогло снизить калорийность российских сладких газированных напитков и лимонадов. Это очень хорошо и полезно для здоровья. Если раньше в одной бутылке было 10−12 граммов сахара, то сейчас — около пяти. Практически в два раза производители снизили сахар в составе своих напитков благодаря этому закону. Это действительно действенная мера, которая помогает сделать напитки менее вредными для россиян, — сказала Макиша.

Специалист добавила, что в российскую колу без сахара добавляют сахарозаменитель аспартам, который многие считают вредным, но это заблуждение. Если бы существовали серьезные научные доказательства о вреде аспартама, он был бы запрещен в пищевой промышленности в России.

— Вред аспартама сильно раздут теми, кто не изучал научные исследования. С этого сахарозаменителя уже сняли клеймо канцерогенности. Аспартам в тех количествах, в которых он используется как пищевая добавка, абсолютно безопасен. Однако не стоит пить колу без сахара в больших объемах. На основании научных исследований доказано, что умеренное потребление напитков с аспартамом потенциально неопасно для здоровья. Но если человек пьет ежедневно по пять литров колы без сахара с аспартамом, то могут быть негативные последствия для здоровья, — сказала она.

Coca-Cola является любимым напитком американского лидера. Однажды он рассказал, что посетители Овального кабинета в Белом доме зачастую принимают кнопку для заказа газировки за пульт запуска ядерного оружия.

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