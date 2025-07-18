— Тростниковый сахар, который как бы неочищенный, в своем составе содержит тот же самый белый сахар и небольшое количество примесей. Безграмотные пропагандисты утверждают, что это якобы делает его чем-то лучше, но на самом деле это неправда. Процент этих примесей и дешевых волокон в тростниковом сахаре минимальный. И на 90 процентов это все равно тот же самый сахар. Абсолютно нет никакой разницы, что содержится в сладких газированных напитках, потому что тростниковый, очищенный сахар и кукурузный сироп наносят вред организму, — заверила Макиша.