Суд оштрафовал книжный магазин «Фаланстер» за пропаганду ЛГБТ*

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей книжный магазин «Фаланстер» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в инстанции.
«Назначено административное наказание в виде штрафа на 800 тысяч рублей», — сказали в суде.
Протокол на «Фаланстер» составили по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ, она предусматривает штраф до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, суд по аналогичному протоколу оштрафовал генерального директора ООО «Фаланстер» Бориса Куприянова на 100 000 рублей.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.