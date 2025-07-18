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Суд оштрафовал книжный магазин «Фаланстер» за пропаганду ЛГБТ*

Суд оштрафовал на 800 тыс руб книжный магазин «Фаланстер» за пропаганду ЛГБТ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей книжный магазин «Фаланстер» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в инстанции.

«Назначено административное наказание в виде штрафа на 800 тысяч рублей», — сказали в суде.

Протокол на «Фаланстер» составили по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ, она предусматривает штраф до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, суд по аналогичному протоколу оштрафовал генерального директора ООО «Фаланстер» Бориса Куприянова на 100 000 рублей.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.