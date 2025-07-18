«Скорая» Владивостока: вызовов стало немного меньше

За минувшую неделю бригады скорой помощи Владивостока 2393 раза устремились на зов о помощи. В 712 случаях счет шел на секунды, когда каждая минута могла стать решающей, а 1681 вызов требовал незамедлительной, но не критичной помощи. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Telegram-канал «Владивостокская скорая».