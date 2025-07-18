«Скорая» Владивостока: вызовов стало немного меньше

За минувшую неделю бригады скорой помощи Владивостока 2393 раза устремились на зов о помощи. В 712 случаях счет шел на секунды, когда каждая минута могла стать решающей, а 1681 вызов требовал незамедлительной, но не критичной помощи. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Telegram-канал «Владивостокская скорая».
К сожалению, в 333 случаях медики не смогли помочь — кто-то отказался от помощи, а кого-то не оказалось дома, когда жизнь звала на помощь.
Тем временем крылья санитарной авиации Территориального центра медицины катастроф 5 раз рассекали небо Приморья, доставляя помощь в отдаленные уголки края. Реанимационные автомобили 8 раз мчались по дорогам, преодолевая расстояния ради спасения жизней.
Среди причин, заставивших людей обратиться за экстренной помощью, чаще всего встречались: несчастные случаи (233), острые нарушения мозгового кровообращения (79), острый коронарный синдром (54), ДТП (23).
Ранее «КП» писала, что фельдшер скорой помощи из Владивостока засветилась в видео BadComedian.