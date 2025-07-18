Экспедиция красноярцев на катамаране прервана из-за инсульта у капитана

Группа путешественников, представляющая Русское географическое общество, начала необычную экспедицию 25 июня, отправившись из Красноярска в Санкт-Петербург. Об этом раннее писал «МК в Красноярске».
Маршрут экспедиции составлял 6469 километров — спуск по Енисею до Карского моря с последующим движением вдоль Северного морского пути до Санкт-Петербурга. На преодоление этого пути было отведено около двух месяцев.
Для этого уникального путешествия был выбран парусный катамаран «Без паники», использующий только парус и солнечную энергию, что полностью исключает использование топлива.
Основные цели экспедиции — изучение арктической флоры и фауны, популяризацию автономных парусных путешествий и исследование возможностей генерации солнечной энергии в условиях Крайнего Севера.
Организаторы проекта — Александр Соколенко и Юлия Бояринцева, члены Русского географического общества и Всероссийской федерации парусного спорта, — обладают многократными чемпионскими титулами и опытом длительных автономных парусных переходов.
К сожалению, путешествие прервалось.
Как пишет «Kras Mash», 25 июня они стартовали от красноярской ГЭС и планировали преодолеть около 6,5 тысяч километров, однако у капитана случился инсульт. Сейчас он находится в больнице в Норильске.