РНК-вакцина повысила эффективность действия иммунотерапии рака

Эти опыты показали, что РНК-вакцина заметно повысила эффективность иммунотерапии и заставила Т-клетки мышей активнее проникать в опухоль, в результате чего ее объем был примерно втрое ниже, чем использовании только иммунотерапии. Схожих результатов биологи добились при лечении домашних собак с раком мозга, что говорит об универсальном характере действия РНК-вакцины на большое число опухолей. В перспективе, это позволит значительным образом повысить эффективность лечения множества форм рака, подытожили ученые.