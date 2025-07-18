Президент России удостоил наград семейную пару и специалиста из Башкирии

Президент России удостоил наград трех жителей Башкирии. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовых актов.
Семья Башировых из Башкирии — Венер и Эльвира — награждены медалью ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Кроме того, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента РФ объявлена Олесе Лощиловой, ведущему технологу железнодорожного вокзала Уфы.
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