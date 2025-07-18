Жара побила два температурных рекорда в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону зафиксировали не один, а сразу два температурных рекорда в течение первой половины июля 2025 года. Об этом говорится на портале zpogoda.ru.
Судя по таблице температур, 13 июля в столбики термометров в регионе поднимались до +41 градуса, а 14 июля — до +38,8 градуса. Во второй половине месяца прогнозируют жару до +39,3 и +40,1 градуса.
К слову, в указанные дни на Дону действовало штормовое предупреждение из-за экстремальной жары. Официально синоптики прогнозировали +42 градуса, но на солнце термометры показывали все +50 и даже +60 градусов. К слову, 14 июля в регионе также был зафиксирован исторический максимум энергопотребления — 3518 МВт.
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