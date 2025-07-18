Жара побила два температурных рекорда в Ростове-на-Дону

К слову, в указанные дни на Дону действовало штормовое предупреждение из-за экстремальной жары. Официально синоптики прогнозировали +42 градуса, но на солнце термометры показывали все +50 и даже +60 градусов. К слову, 14 июля в регионе также был зафиксирован исторический максимум энергопотребления — 3518 МВт.