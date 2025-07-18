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В Омск не пустили 12 тонн томатов, заражённых опасным вирусом

Овощи отправили назад.

Источник: Om1 Омск

На омском пункте пропуска «Ольховка» инспекторы Россельхознадзора развернули обратно более 12 тонн свежих томатов из Кыргызстана: лаборатория подтвердила заражение вирусом коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus). Это уже 22-й случай ввоза инфицированной продукции в область с начала 2025 года.

Опасный для тепличных хозяйств патоген поражает томаты и перцы и способен уничтожить до 80% урожая, хотя для человека угрозы не представляет. Вся партия овощей отправлена назад в страну-экспортёр, сообщила пресс-служба ведомства.