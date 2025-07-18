Число вертолётных рейсов в Тофаларию сократили до 115 в год

— Субсидии на полеты на 2025 год сократили. Если за прошлый год состоялось 168 рейсов, то в текущем пока запланировано только 115, — рассказывают КП-Иркутск в районной администрации. — Все зависит от количества денежных средств на полеты. Будут деньги — будут полеты. Однако по зимнику завезены необходимые продукты длительного хранения: мука, сахар, соль, крупы и так далее. Все это в магазинах есть.