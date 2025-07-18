Число вертолётных рейсов в Тофаларию сократили до 115 в год

В середине июля в некоторых местных пабликах Нижнеудинского района Иркутской области появились тревожные посты с призывом о помощи. Жители нескольких поселков Тофаларии пишут, якобы не могут попасть в ближайшие города, чтобы получить медицинскую помощь и закупиться некоторыми продуктами и вещами. Виной тому, по их словам, сокращение вертолетных рейсов. Перевозка осуществляется раз в неделю, билеты на борт, в который вмещается чуть более 20 человек, раскупают быстро. Подробности сложившейся ситуации КП-Иркутск узнала в администрации Нижнеудинского района.
— Субсидии на полеты на 2025 год сократили. Если за прошлый год состоялось 168 рейсов, то в текущем пока запланировано только 115, — рассказывают КП-Иркутск в районной администрации. — Все зависит от количества денежных средств на полеты. Будут деньги — будут полеты. Однако по зимнику завезены необходимые продукты длительного хранения: мука, сахар, соль, крупы и так далее. Все это в магазинах есть.
В районной администрации также подтвердили, что рейс пока осуществляется раз в неделю. Борт вмещает по весу 23 человека.
— Стоит отметить, что билеты не покупают туристы. Рейсы предназначены только для местных жителей. Исключение составил только завоз 12 строителей солнечно-дизельной электростанции в селе Алыгджер, которую возводят для самих местных жителей.