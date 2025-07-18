В Омской области лиса пришла с «инспекцией» к рыбакам

На видео действительно запечатлена лиса, пришедшая с «инспекцией» на рыбацкую стоянку. Животное обнюхало рюкзаки и не найдя для себя чего-то интересного, неспеша удалилось. Однако, комментаторы не умилились этому единению человека с природой. Они отметили, что лиса на видео выглядит жутко: очень худая и облезлая. А то, что она не побоялась выйти к костру и человеку, говорит о ее болезненном состоянии.