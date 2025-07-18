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«Закручивайте на всю катушку». Лукашенко сказал белорусской милиции железно пресечь принципиальный вопрос

Лукашенко сказал милиции «закручивать на всю катушку» в Беларуси.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании потребовал милицию разобраться с принципиальным вопросом, сообщила пресс-служба президента.

Белорусский лидер подчеркнул, что залогом успеха уборочной кампании является, среди прочего, трудовая и технологическая дисциплина. Поэтому он спросил у ответственных лиц о том, что в Беларуси делают для предотвращения нарушений.

— Как перекрыты возможные каналы хищения в ходе уборки? — поинтересовался глава республики.

При этом Лукашенко обратил внимание, что обладает хорошей осведомленностью о ситуации на местах и без привлечения милиции. И раскритиковал положение дел, требуя пресечь воровство.

— Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом, — заявил он.

А резюмируя, белорусский президент потребовал, чтобы правоохранители разобрались с проблемой.

— Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку, — заключил глава страны.

А еще Александр Лукашенко сказал, что надо быстро сделать в Беларуси.

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