«Закручивайте на всю катушку». Лукашенко сказал белорусской милиции железно пресечь принципиальный вопрос

Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании потребовал милицию разобраться с принципиальным вопросом, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер подчеркнул, что залогом успеха уборочной кампании является, среди прочего, трудовая и технологическая дисциплина. Поэтому он спросил у ответственных лиц о том, что в Беларуси делают для предотвращения нарушений.
— Как перекрыты возможные каналы хищения в ходе уборки? — поинтересовался глава республики.
При этом Лукашенко обратил внимание, что обладает хорошей осведомленностью о ситуации на местах и без привлечения милиции. И раскритиковал положение дел, требуя пресечь воровство.
— Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом, — заявил он.
А резюмируя, белорусский президент потребовал, чтобы правоохранители разобрались с проблемой.
— Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку, — заключил глава страны.
А еще Александр Лукашенко сказал, что надо быстро сделать в Беларуси.