Топ-5 спортивных телеграм-каналов Самарской области

В российском спорте постепенно заканчивается межсезонье. Команды начинают или заканчивают подготовку, в зависимости от календарей, к новым чемпионатам и турнирам. Безусловно, особое внимание приковано к коллективам из 63-го региона по футболу, хоккею и другим дисциплинам.
Но порой только лишь официальной информации о них не всегда достаточно. На помощь нам и фанатам приходят местные блогеры с эксклюзивными новостями, инсайдами, личной оценкой на происходящее в ведущих клубах губернии.
Представляем топ-5 спортивных телеграм-каналов 63-го региона, по мнению редакции «МК в Самаре».
1. «Волга, Ромб и Два Крыла».
4227 подписчиков, 75,6% — мужчины, 24,4% — женщины. Средний охват публикации — 1609.
Авторский взгляд на происходящее в легендарных самарских «Крыльях Советов» и обсуждение последних новостей, связанных с волжанами.
2. «Болельщики ХК “Лада”.
3052 подписчика, 72,2% — мужчины, 27,8% — женщины. Средний охват публикации — 2439.
Ведущий новостной телеграм-канал о тольяттинской «Ладе». Эксклюзивная информация о трансферах и перестановках в команде, посты о достижениях воспитанников местной хоккейной школы в других коллективах.
3. «Акроним».
2292 подписчика. Средний охват публикации — 832.
Телеграм-канал о «молодых и звонких». Новости об игроках тольяттинского «Акрона» и «красно-черных» в целом. Иногда автор Роман Гуськов комментирует встречи команды на ресурсах клуба. Как правило, это товарищеские игры.
4. «Топи за “Крылья”.
2967 подписчиков, 86,3% — мужчины, 13,7% — женщины. Средний охват публикации — 2272.
Канал представляет инсайды о новичках команды и другую эксклюзивную информацию из жизни «Крыльев Советов». Также авторы ведут текстовые трансляции матчей «зелено-бело-синих».
5. «Болельщики ХК ЦСК ВВС».
915 подписчиков. Средний охват публикации — 907.
Небольшой канал о самарской команде, которая выступает во Всероссийской хоккейной лиге. Всё о трансферах на вход и выход, посты о нынешних и бывших хоккеистах ЦСК ВВС.
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