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Топ-5 спортивных телеграм-каналов Самарской области

Рассказываем об авторах, которые пишут о ведущих командах региона.

В российском спорте постепенно заканчивается межсезонье. Команды начинают или заканчивают подготовку, в зависимости от календарей, к новым чемпионатам и турнирам. Безусловно, особое внимание приковано к коллективам из 63-го региона по футболу, хоккею и другим дисциплинам.

Но порой только лишь официальной информации о них не всегда достаточно. На помощь нам и фанатам приходят местные блогеры с эксклюзивными новостями, инсайдами, личной оценкой на происходящее в ведущих клубах губернии.

Представляем топ-5 спортивных телеграм-каналов 63-го региона, по мнению редакции «МК в Самаре».

1. «Волга, Ромб и Два Крыла».

4227 подписчиков, 75,6% — мужчины, 24,4% — женщины. Средний охват публикации — 1609.

Авторский взгляд на происходящее в легендарных самарских «Крыльях Советов» и обсуждение последних новостей, связанных с волжанами.

2. «Болельщики ХК “Лада”.

3052 подписчика, 72,2% — мужчины, 27,8% — женщины. Средний охват публикации — 2439.

Ведущий новостной телеграм-канал о тольяттинской «Ладе». Эксклюзивная информация о трансферах и перестановках в команде, посты о достижениях воспитанников местной хоккейной школы в других коллективах.

2292 подписчика. Средний охват публикации — 832.

Телеграм-канал о «молодых и звонких». Новости об игроках тольяттинского «Акрона» и «красно-черных» в целом. Иногда автор Роман Гуськов комментирует встречи команды на ресурсах клуба. Как правило, это товарищеские игры.

4. «Топи за “Крылья”.

2967 подписчиков, 86,3% — мужчины, 13,7% — женщины. Средний охват публикации — 2272.

Канал представляет инсайды о новичках команды и другую эксклюзивную информацию из жизни «Крыльев Советов». Также авторы ведут текстовые трансляции матчей «зелено-бело-синих».

5. «Болельщики ХК ЦСК ВВС».

915 подписчиков. Средний охват публикации — 907.

Небольшой канал о самарской команде, которая выступает во Всероссийской хоккейной лиге. Всё о трансферах на вход и выход, посты о нынешних и бывших хоккеистах ЦСК ВВС.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

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