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Памятник «Свет искателей» установили в Иркутске

Арт-объект посвящен ученым-первопроходцам, золотоискателям и геологам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 17 июля состоялось торжественное открытие памятника «Свет искателей», созданного иркутским скульптором. Арт-объект, посвященный ученым-первопроходцам, золотоискателям и геологам, был создан по заказу руководства научно-исследовательского института Иргиредмет. Памятник символизирует вклад этих людей в развитие недропользования в России. Об этом КП-Иркутск сообщает Иргиредмет.

— Этот уникальный проект объединяет элементы природы и науки, отражая стремление исследователей к познанию и открытию нового. В центре композиции логотип Иргиредмета в виде стилизованного алмаза. Алмаз — самый твёрдый из минералов. Он символизирует прозрачность, чистоту, стойкость и целеустремленность ученых Иргиредмета в решении поставленных задач, — рассказывают в институте.

Также на памятнике изображены мужчина и женщина, сидящие на глыбах горной породы. Над головами скульптур парит облако, символизирующее их успех и достижения. Поверхность памятника украшена рельефами, напоминающими сияние. Арт-объект был создан из меди и был заказан к 110-летию Иргиредмета, которое отмечалось в 1981 году. Однако его открытие состоялось только в июле 2025 года.