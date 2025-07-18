Памятник «Свет искателей» установили в Иркутске

Также на памятнике изображены мужчина и женщина, сидящие на глыбах горной породы. Над головами скульптур парит облако, символизирующее их успех и достижения. Поверхность памятника украшена рельефами, напоминающими сияние. Арт-объект был создан из меди и был заказан к 110-летию Иргиредмета, которое отмечалось в 1981 году. Однако его открытие состоялось только в июле 2025 года.