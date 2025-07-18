В Самаре болельщики заметили, что подорожали билеты на матчи «Крыльев Советов»

В Самаре фанаты «Крыльев Советов» внезапно обнаружили, что билеты на домашние матчи стали заметно дороже. Возмущённые болельщики не сдержали эмоций и задали прямой вопрос прямо под постом губернатора в соцсетях: «Почему так дорого?».
Ответ пришёл 18 июля от министерства спорта региона. Оказалось, что «Крылья Советов» — самостоятельная юридическая единица. Другими словами, не они виноваты — это так рынок диктует.
«Руководство и учредители ПФК “Крылья Советов”, действуя в рамках своей экономической стратегии и опираясь на рыночные показатели, самостоятельно принимают решения о цене билетов», — пояснили в министерстве.
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