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В Самаре болельщики заметили, что подорожали билеты на матчи «Крыльев Советов»

В Самаре фанаты «Крыльев Советов» внезапно обнаружили, что билеты на домашние матчи стали заметно дороже.

В Самаре фанаты «Крыльев Советов» внезапно обнаружили, что билеты на домашние матчи стали заметно дороже. Возмущённые болельщики не сдержали эмоций и задали прямой вопрос прямо под постом губернатора в соцсетях: «Почему так дорого?».

Ответ пришёл 18 июля от министерства спорта региона. Оказалось, что «Крылья Советов» — самостоятельная юридическая единица. Другими словами, не они виноваты — это так рынок диктует.

«Руководство и учредители ПФК “Крылья Советов”, действуя в рамках своей экономической стратегии и опираясь на рыночные показатели, самостоятельно принимают решения о цене билетов», — пояснили в министерстве.

Ближайший матч состоится уже 19 июля — «Крылья» сыграют с тольяттинским «Акроном». По данным «Яндекс. Афиши», билеты стартуют от 690 рублей. Об этом рассказал «СитиТраффик».

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