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113 семей из Красноярского края получили выплату за двойняшек

Семьи из края получают за рождение детей региональную выплату.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года 113 семей из Красноярского края, в которых родились 113 пар двойняшек, получили единовременное пособие. В региональном правительстве рассказали, что размер суммы зависит от территории проживания. В краевом центре и большей части районов приходит 91 204 рубля за одного малыша.

Сейчас специалисты отслеживают информацию ЗАГСа о рождении двоен и троен, связываются с семьями для уточнения способа получения выплаты и перечисляют деньги. Ранее родителям нужно было самим обращаться к специалистам и собирать документы.

Так, информация о рождении дочек у Олеси и Сергея Русаковых из Красноярска поступила в управление соцзащиты населения спустя две недели после родов. Спустя еще столько же времени им перечислили всю сумму.