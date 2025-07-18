113 семей из Красноярского края получили выплату за двойняшек

С начала 2025 года 113 семей из Красноярского края, в которых родились 113 пар двойняшек, получили единовременное пособие. В региональном правительстве рассказали, что размер суммы зависит от территории проживания. В краевом центре и большей части районов приходит 91 204 рубля за одного малыша.