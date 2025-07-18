Комитет ГД поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла поправки о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получения доступа к ним, рекламу VPN, а также поправку о признании VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Оба законопроекта были приняты во втором чтении.