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Комитет ГД поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Комитет ГД предложил принять закон о штрафах за поиск экстремистских материалов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству предлагает палате 22 июля принять законы о признании VPN отягчающим обстоятельством, введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN, следует из данных, размещенных в думской электронной базе.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла поправки о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получения доступа к ним, рекламу VPN, а также поправку о признании VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Оба законопроекта были приняты во втором чтении.

«Предложить принять закон», — сказано на странице законопроектов.

Комитет также предлагает рассмотреть обе инициативы в окончательном чтении 22 июля.