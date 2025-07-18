Комитет ГД поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству предлагает палате 22 июля принять законы о признании VPN отягчающим обстоятельством, введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN, следует из данных, размещенных в думской электронной базе.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла поправки о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получения доступа к ним, рекламу VPN, а также поправку о признании VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Оба законопроекта были приняты во втором чтении.
«Предложить принять закон», — сказано на странице законопроектов.
Комитет также предлагает рассмотреть обе инициативы в окончательном чтении 22 июля.