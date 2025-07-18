Пермские школы приглашают выпускников пройти целевое обучение

В Перми активно продолжается приемная кампания для целевого обучения. В этом году в программе принимают участие более 60 пермских школ.
По этой программе абитуриенты могут поступить на бюджетное место без высокого конкурса, получать во время учебы дополнительную финансовую поддержку в виде стипендии и гарантированное рабочее место после окончания вуза. Студенты будут проходить практику в образовательном учреждении, с которым заключен договор. После 3 курса они смогут начать работать в дополнительном образовании, а на 4−5 курсах смогут работать в должности учителя. Кроме того, школа предоставляет дополнительные меры поддержки, например, компенсирует проезд студента до вуза.
Краевой минобр предусмотрел 39 целевых мест по приоритетным направлениям для пермских школ Перми. Набирались будущие учителя математики, физики, информатики, химии и биологии. Студенты, зачисленные по этим квотам, будут получать ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч рублей все время обучения.
В проект приняли участие 25 школ города: лицеи № 3, № 4, № 5, № 8, № 10, «Дельта», «Открытая школа», гимназии № 8, № 11, № 31, школы «Флагман», «Техно-школа», «Мастерград», «Энергополис», № 14, № 24, № 37, № 42, № 47, № 55, № 122, № 127, № 132, № 134, № 135.
Получить дополнительную информацию о поступлении на педагогические специальности в рамках целевого договора можно в тг-канале «Целевое обучение в Перми».