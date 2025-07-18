Пермские школы приглашают выпускников пройти целевое обучение

По этой программе абитуриенты могут поступить на бюджетное место без высокого конкурса, получать во время учебы дополнительную финансовую поддержку в виде стипендии и гарантированное рабочее место после окончания вуза. Студенты будут проходить практику в образовательном учреждении, с которым заключен договор. После 3 курса они смогут начать работать в дополнительном образовании, а на 4−5 курсах смогут работать в должности учителя. Кроме того, школа предоставляет дополнительные меры поддержки, например, компенсирует проезд студента до вуза.