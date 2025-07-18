Врио главы региона пригласил жителей Ростова почтить память Алексея Береста

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь пригласил жителей Ростова-на-Дону почтить память Героя России Алексея Береста. Свое обращение донской глава опубликовал в Telegram.
— Всех, кто помнит Алексея Береста, приглашаю в 14 часов 18 июля почтить его память у памятника в Ростове, — написал Юрий Слюсарь.
Накануне звание Героя России посмертно Алексею Бересту присвоил президент страны и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин.
Напомним, в 1945 году под командованием младшего лейтенанта Береста сержант Егоров и младший сержант Кантария водрузили знамя Победы над Рейхстагом. Службу в Вооруженных силах Алексей Берест закончил в 1948 году в Севастополе. Затем он переехал на донскую землю и устроился на завод «Ростсельмаш». 3 ноября 1970 года погиб, спасая девочку из-под колес поезда.
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