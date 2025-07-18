Врио главы региона пригласил жителей Ростова почтить память Алексея Береста

Напомним, в 1945 году под командованием младшего лейтенанта Береста сержант Егоров и младший сержант Кантария водрузили знамя Победы над Рейхстагом. Службу в Вооруженных силах Алексей Берест закончил в 1948 году в Севастополе. Затем он переехал на донскую землю и устроился на завод «Ростсельмаш». 3 ноября 1970 года погиб, спасая девочку из-под колес поезда.