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Движение частично перекроют на улице Сагынак в Астане

Астана. 18 июля. КазТАГ — С 18 по 21 июля в Астане будет частично ограничено движение транспорта по улице Сыганак — на участке от улицы Сауран до улицы Акмешит из-за среднего ремонта дорожного полотна, сообщает пресс-служба ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны».

«ГУ “Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны” сообщает о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по улице Сыганак на участке от улицы Сауран до улицы Акмешит. В связи с этим с 18 по 21 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке», — говорится в сообщении.

Движение будет сохранено в обоих направлениях, но поэтапно — по одной стороне дороги.

Власти призывают жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты, чтобы избежать заторов, и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.