Движение частично перекроют на улице Сагынак в Астане

«ГУ “Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны” сообщает о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по улице Сыганак на участке от улицы Сауран до улицы Акмешит. В связи с этим с 18 по 21 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке», — говорится в сообщении.