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«Что только можно, то и воруют». Лукашенко раскритиковал ситуацию с воровством на местах

Лукашенко сказал, где на местах, «что только можно, то и воруют».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании потребовал милицию разобраться с воровством на местах, сообщила пресс-служба президента.

Белорусский президент в очередной раз обратил внимание на важность трудовой и технологической дисциплины, спросив, что делается для предотвращения нарушений.

— Как перекрыты возможные каналы хищения в ходе уборки? — спросил глава республики у ответственных лиц.

Лукашенко предупредил, что он хорошо осведомлен о происходящем на местах и без привлечения милиции. И раскритиковал повальное воровство.

— Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом, — потребовал он.

И сказал правоохранителям решить проблему, «закрутив на всю катушку».

— Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку, — дал белорусский президент поручение.

Еще Александр Лукашенко сказал белорусской милиции железно пресечь принципиальный вопрос: «Закручивайте на всю катушку».

И также лидер страны сказал, что надо быстро сделать в Беларуси.

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