«Что только можно, то и воруют». Лукашенко раскритиковал ситуацию с воровством на местах

Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании потребовал милицию разобраться с воровством на местах, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский президент в очередной раз обратил внимание на важность трудовой и технологической дисциплины, спросив, что делается для предотвращения нарушений.
— Как перекрыты возможные каналы хищения в ходе уборки? — спросил глава республики у ответственных лиц.
Лукашенко предупредил, что он хорошо осведомлен о происходящем на местах и без привлечения милиции. И раскритиковал повальное воровство.
— Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом, — потребовал он.
И сказал правоохранителям решить проблему, «закрутив на всю катушку».
— Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку, — дал белорусский президент поручение.
Еще Александр Лукашенко сказал белорусской милиции железно пресечь принципиальный вопрос: «Закручивайте на всю катушку».
И также лидер страны сказал, что надо быстро сделать в Беларуси.