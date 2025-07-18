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Традиционные захоронения животных запретили в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля, ФедералПресс. В Нижегородской области введен запрет на захоронение домашних питомцев. Соответствующий документ появился на официальном сайте, посвященном правовым вопросам.

Источник: Freepik

«Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2025 года», — отмечается в документе.

Владельцам питомцев необходимо утилизировать останки согласно установленным ветеринарным нормам. Захоронение в почве, транспортировка на мусорные полигоны, выброс в обычные мусорные баки, а также в лесные зоны, овраги и водоемы — попали под запрет.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Нижегородской области рассматривается возможность введения наказания за несоблюдение правил ухода за домашними питомцами. Авторы поправок предлагают ввести штрафы от тысячи до трех тысяч рублей.