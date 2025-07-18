Традиционные захоронения животных запретили в Нижегородской области

«Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2025 года», — отмечается в документе.
Владельцам питомцев необходимо утилизировать останки согласно установленным ветеринарным нормам. Захоронение в почве, транспортировка на мусорные полигоны, выброс в обычные мусорные баки, а также в лесные зоны, овраги и водоемы — попали под запрет.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Нижегородской области рассматривается возможность введения наказания за несоблюдение правил ухода за домашними питомцами. Авторы поправок предлагают ввести штрафы от тысячи до трех тысяч рублей.