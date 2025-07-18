Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске грудной ребенок пострадал в автомобильной аварии

Годовалому малышу потребовалась срочная медицинская помощь.

Источник: Комсомольская правда

О случившимся сегодня, 18 июля, дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим младенцем, сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Омской области».

ДТП случилось в первой половине дня в Центральном округе, в районе пересечения улицы Богдана Хмельницкого с улицей Звездова. Мужчина за рулем автомобиля «Лада Приора» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хендай Солярис» под управлением 33-летней женщины. В ходе столкновения автомобилей травмы получил мальчик 2024 года рождения. На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь.