В Омске грудной ребенок пострадал в автомобильной аварии

ДТП случилось в первой половине дня в Центральном округе, в районе пересечения улицы Богдана Хмельницкого с улицей Звездова. Мужчина за рулем автомобиля «Лада Приора» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хендай Солярис» под управлением 33-летней женщины. В ходе столкновения автомобилей травмы получил мальчик 2024 года рождения. На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь.