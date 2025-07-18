Более 200 га земли сгорело в Ростовской области за неделю

Основная причина возгораний — человеческая беспечность. С начала 2025 года за пал сухой травы составили более 3 тысяч административных протоколов. Общая сумма штрафов приблизилась к 10 млн рублей. Спасатели просят всех соблюдать осторожность при обращении с огнем и не сжигать растительные остатки.