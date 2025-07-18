Более 200 га земли сгорело в Ростовской области за неделю

На прошлой неделе в Ростовской области произошло семь возгораний, было уничтожено более 200 га земли. Об этом сообщает Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС).
Жителям Дона напоминают: пожарная обстановка в регионе остается напряженной. Сухая растительность легко загорается, после этого огонь может быстро распространяться и нести угрозу для населенных пунктов. Опасность также представляют крупные пожары на сельхозугодиях, они наносят серьезный экологический и экономический ущерб.
Основная причина возгораний — человеческая беспечность. С начала 2025 года за пал сухой травы составили более 3 тысяч административных протоколов. Общая сумма штрафов приблизилась к 10 млн рублей. Спасатели просят всех соблюдать осторожность при обращении с огнем и не сжигать растительные остатки.
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