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Более 200 га земли сгорело в Ростовской области за неделю

Выгорело 200 га: жителей Дона попросили быть осторожными с огнем.

Источник: Комсомольская правда

На прошлой неделе в Ростовской области произошло семь возгораний, было уничтожено более 200 га земли. Об этом сообщает Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС).

Жителям Дона напоминают: пожарная обстановка в регионе остается напряженной. Сухая растительность легко загорается, после этого огонь может быстро распространяться и нести угрозу для населенных пунктов. Опасность также представляют крупные пожары на сельхозугодиях, они наносят серьезный экологический и экономический ущерб.

Основная причина возгораний — человеческая беспечность. С начала 2025 года за пал сухой травы составили более 3 тысяч административных протоколов. Общая сумма штрафов приблизилась к 10 млн рублей. Спасатели просят всех соблюдать осторожность при обращении с огнем и не сжигать растительные остатки.

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