Более половины дорог Красноярска отремонтированы

В Красноярске готовность объектов улично-дорожной сети, находящихся в процессе ремонта, превышает 50%.
Первый заместитель главы города, Александр Мацак, провел инспекцию двух ключевых объектов, чтобы оценить ход работ. Одним из них является Копыловский мост, где в настоящее время активно ведется замена устаревших деформационных швов. На данный момент специалисты заменили около 105 метров из общей протяженности в 450 метров. В связи с проводимыми работами, движение транспорта временно ограничено по отдельным полосам.
Вторым объектом, проверенным Александром Мацаком, стала улица 2-я Хабаровская. Здесь подрядная организация осуществляет переделку выполненных в текущем сезоне работ за свой счет. Причиной переделки стало заключение дорожной лаборатории. Качество верхнего слоя асфальтового покрытия на левой стороне улицы, на участке от улицы Высотной в направлении улицы Курчатова, из-за несоответствует установленным нормативам.
В текущем году, благодаря поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни» и правительства Красноярского края, в Красноярске будет проведен ремонт 57 участков дорог. Основные виды работ включают в себя замену бордюрного камня и асфальтобетонного покрытия. На 19 объектах ремонтные работы уже завершены, и в настоящее время проводится процедура приемки выполненных работ.
Как раннее писал «МК в Красноярске», на трассе Канск — Абан — Богучаны продолжается капитальный ремонт. Специалисты начали работы на объекте в конце мая — начале июня, выполнив расчистку полосы отвода и укрепление основания дороги с добавлением цемента.