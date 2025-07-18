Более половины дорог Красноярска отремонтированы

Первый заместитель главы города, Александр Мацак, провел инспекцию двух ключевых объектов, чтобы оценить ход работ. Одним из них является Копыловский мост, где в настоящее время активно ведется замена устаревших деформационных швов. На данный момент специалисты заменили около 105 метров из общей протяженности в 450 метров. В связи с проводимыми работами, движение транспорта временно ограничено по отдельным полосам.