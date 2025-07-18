В Выборгском районе начали курсировать два новых троллейбуса

Уточняется, что № 51 связал Светлановский проспект с Толубеевским проездом, улучшив транспорт для жителей Парнаса. При этом № 52 курсирует от метро «Старая Деревня» до Парашютной улицы, обслуживая районы у Комендантского проспекта.