В Выборгском районе начали курсировать два новых троллейбуса

В Выборгском районе Петербурга появились два новых троллейбусных маршрута — № 51 и № 52, получившие имена «Женечка» и «Катюша» в честь 80-летия Победы. Об этом сообщили spbvedomosti.ru.
Уточняется, что № 51 связал Светлановский проспект с Толубеевским проездом, улучшив транспорт для жителей Парнаса. При этом № 52 курсирует от метро «Старая Деревня» до Парашютной улицы, обслуживая районы у Комендантского проспекта.
По будням на линиях работают 19 и 8 троллейбусов соответственно, интервалы в часы пик — 6−10 минут. Однако вместе с запуском маршрутов закрыли троллейбус № 13, а маршрут № 52 почти дублирует автобус № 180.