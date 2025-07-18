В Иркутске прошло чествование сотрудников Социального фонда России

В системе Социального фонда Иркутской области работают более 2,2 тысяч специалистов. Региональное отделение фонда включает более 10 профильных управлений, восемь отделов и 34 клиентские службы. Под их заботой находятся более 700 тысяч пожилых людей, 2,8 тысяч застрахованных лиц, 218 тысяч получателей единого пособия, 203 тысячи инвалидов и 120 тысяч страхователей.