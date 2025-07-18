Эксперт рекомендует самарцам защищать телефоны от жары и воды летом

Для защиты у воды лучше использовать водонепроницаемые чехлы или сумки. Если внутрь попал песок, рекомендуется обратиться к специалистам для чистки. Джакония подчеркнул, что даже если телефон обладает водонепроницаемостью, контакт с песком, соленой или хлорированной водой может повредить его герметичность.