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Эксперт рекомендует самарцам защищать телефоны от жары и воды летом

Александр Джакония, глава отдела исследований и испытаний пользовательского оборудования одного из операторов мобильной связи, поделился советами о том, как обезопасить свой телефон в летний период.

Александр Джакония, глава отдела исследований и испытаний пользовательского оборудования одного из операторов мобильной связи, поделился советами о том, как обезопасить свой телефон в летний период. Информация предоставлена пресс-службой МегаФона.

Джакония отметил, что жара, воздействие солнечных лучей и песок с пляжа представляют опасность для устройств. Морская соль провоцирует коррозию, дисплей теряет яркость, аккумулятор изнашивается быстрее, а процессор работает медленнее. Все это ускоряет износ аппарата.

Эксперт советует избегать хранения телефонов в нагретых автомобилях, на пляжных подстилках и под открытым солнцем. Использование чехлов с термозащитой поможет снизить нагрев корпуса и предотвратить выгорание экрана. Если устройство перегрелось, его следует убрать в тень, выключить и дать остыть. Не рекомендуется использовать лед или холодильник для охлаждения.

Для защиты у воды лучше использовать водонепроницаемые чехлы или сумки. Если внутрь попал песок, рекомендуется обратиться к специалистам для чистки. Джакония подчеркнул, что даже если телефон обладает водонепроницаемостью, контакт с песком, соленой или хлорированной водой может повредить его герметичность.

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