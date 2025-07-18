Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канализацию и воду отключат на Автозаводе в Нижнем Новгороде на 27 часов

Там будут ремонтировать напорный канализационный коллектор.

Подачу холодной и горячей воды и водоотведение ограничат в Автозаводском районе с 23.00 25 июля до 02.00 27 июля 2025 года. Об этом сообщили в администрации города.

Это связано с плановым ремонтом напорного канализационного коллектора. Ограничения затронут жилые дома, предприятия и организации района.

Как заявили в компании «Заводские сети», во время ремонта используют технологию, которая позволит минимизировать сроки ограничения водоснабжения до 27 часов. на объекте круглосуточно будут работать 40 человек и 10 единиц техники.

Байпасные линии коллектора уже устарели — их построили 50 лет назад. Их ремонт позволит не допустить аварийных ситуаций в будущем.