Канализацию и воду отключат на Автозаводе в Нижнем Новгороде на 27 часов

Подачу холодной и горячей воды и водоотведение ограничат в Автозаводском районе с 23.00 25 июля до 02.00 27 июля 2025 года. Об этом сообщили в администрации города.
Это связано с плановым ремонтом напорного канализационного коллектора. Ограничения затронут жилые дома, предприятия и организации района.
Как заявили в компании «Заводские сети», во время ремонта используют технологию, которая позволит минимизировать сроки ограничения водоснабжения до 27 часов. на объекте круглосуточно будут работать 40 человек и 10 единиц техники.
Байпасные линии коллектора уже устарели — их построили 50 лет назад. Их ремонт позволит не допустить аварийных ситуаций в будущем.