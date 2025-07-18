Комитет ГД поддержал поправку о новых штрафах за разглашение гостайны

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
На данный момент в законе прописано, что такой штраф предусмотрен только для юрлиц: от 400 тысяч рублей до одного миллиона.
Изменения вносят в статью КоАП РФ 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации».
В поправках отмечается, что теперь также для граждан штраф будет составлять от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.
При этом в поправках уточняется, что административное наказание последует, если «эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».