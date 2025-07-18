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Права пассажиров задержанного рейса в Иркутск нарушили, предложив сэндвичи

Авиаперевозчику назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бурятская транспортная прокуратура провела проверку и выявила нарушение прав пассажиров задержанного рейса одной из авиакомпаний. В апреле 2025 года пассажиры, летевшие в Иркутск из Улан-Удэ, не получили горячее питание в аэропорту «Байкал», который находится в Бурятии. Хотя это было предусмотрено правилами. Вместо этого им предложили сэндвичи с ветчиной. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— В связи с выявленным нарушениями закона генеральному директору авиаперевозчика внесено представление, которое удовлетворено, — рассказывают в ведомстве.

В соответствии с постановлением транспортного прокурора, авиакомпания привлечена к административной ответственности по статье «Оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно». Компании назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.