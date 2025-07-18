Права пассажиров задержанного рейса в Иркутск нарушили, предложив сэндвичи

Бурятская транспортная прокуратура провела проверку и выявила нарушение прав пассажиров задержанного рейса одной из авиакомпаний. В апреле 2025 года пассажиры, летевшие в Иркутск из Улан-Удэ, не получили горячее питание в аэропорту «Байкал», который находится в Бурятии. Хотя это было предусмотрено правилами. Вместо этого им предложили сэндвичи с ветчиной. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.