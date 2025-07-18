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Омич лишился Chevrolet за повторное вождение в пьяном виде

Суд конфисковал внедорожник у ранее судимого водителя.

Источник: Комсомольская правда

Таврический районный суд Омской области вынес приговор 53-летнему местному жителю, повторно пойманному пьяным за рулем. Мужчину признали виновным по статье № 264.1 УК РФ.

16 марта 2025 года сотрудники ГИБДД задержали в селе Сосновское нетрезвого гражданина, который вел автомобиль Chevrolet Niva. Ранее шофер уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Суд назначил фигуранту 200 часов обязательных работ с запретом управлять транспортными средствами в течение двух лет. По ходатайству прокуратуры внедорожник конфисковали в пользу государства.

Ранее «КП Омск» сообщила, что годовалый малыш пострадал в аварии в Центральном округе.