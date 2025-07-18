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В северных районах Кубани засуха дошла до критического уровня

Режим ЧС ввели в девяти муниципалитетах.

Источник: admkrai.krasnodar.ru

В северных районах Краснодарского края почвенная засуха дошла до критического уровня. Это касается Ейского, Каневского, Крыловского, Кущевского, Павловского, Староминского и Щербиновского районов, а также Приморско-Ахтарского и Ленинградского муниципальных округов. Из-за крайнего недостатка влаги посевы там сохнут, формируются мелкими и слабыми. Власти региона решили ввести режим ЧС.

«Региональный режим ЧС ввели для помощи хозяйствам региона. Аграрии, застраховавшие поля, смогут вернуть затраты и снизить экономический ущерб», — пояснил это решение губернатор Вениамин Кондратьев.

В вышеперечисленных районнах созданы координационные штабы для быстрого реагирования на нужды аграриев.

Специалисты прогнозируют, что из-за засухи общий объем зерновых и зернобобовых в этом году будет ниже, чем в предыдущим. Но хозяйства, терпящие убытки из-за погоды, смогут компенсировать часть затрат и снизить ущерб.

Аналогичные меры ранее предприняли и в Ростовской области. Как сообщал «Югополис», режим ЧС уже введет в 19 районах Дона. И даже прошедшие в июне дожди ситуацию с посевами не смогли улучшить.

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