Медиа-Сабантуй в Богатых Сабах собрал журналистов со всего Татарстана

«Свое выступление хочу начать со слов благодарности главе Сабинского района Раису Нургалиевичу Минниханову и коллегам. В третий раз в своей истории мы проводим такой Сабантуй и во второй раз — в Сабах. Сабинский район по праву может называться Швейцарией нашей республики, это живописный край. Большое спасибо за гостеприимство», — отметил он.
«Здесь есть все возможности, чтобы провести мероприятие, формирующее командный дух с помощью спортивных соревнований. В этом году мероприятие проходит более масштабно. Медиа-Сабантуй становится праздником всех татарстанских журналистов», — добавил Садыков.
Глава Сабинского района Раис Минниханов в своем выступлении отметил важность работы в сфере печати и массовой информации.
«В настоящее время именно вы формируете информационное пространство, имеющее огромное значение в жизни людей. Вы показываете настоящее, будущее и передаете новому поколению важное из прошлого, которое они не должны забывать. Все, что происходит в мире, благодаря вам фиксируется на страницах истории. Спасибо за то, что делаете очень важное дело», — подчеркнул руководитель муниципалитета.
В программе Сабантуя — традиционные народные игры, состязания, концертные номера. В празднике участвуют более 650 человек.
Зиля Мубаракшина.