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Медиа-Сабантуй в Богатых Сабах собрал журналистов со всего Татарстана

Сегодня в Сабинском районе Татарстана проходит Республиканский Сабантуй журналистов. Участников поздравил автор идеи праздника, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Источник: ИА Татар-информ

«Свое выступление хочу начать со слов благодарности главе Сабинского района Раису Нургалиевичу Минниханову и коллегам. В третий раз в своей истории мы проводим такой Сабантуй и во второй раз — в Сабах. Сабинский район по праву может называться Швейцарией нашей республики, это живописный край. Большое спасибо за гостеприимство», — отметил он.

«Здесь есть все возможности, чтобы провести мероприятие, формирующее командный дух с помощью спортивных соревнований. В этом году мероприятие проходит более масштабно. Медиа-Сабантуй становится праздником всех татарстанских журналистов», — добавил Садыков.

Глава Сабинского района Раис Минниханов в своем выступлении отметил важность работы в сфере печати и массовой информации.

«В настоящее время именно вы формируете информационное пространство, имеющее огромное значение в жизни людей. Вы показываете настоящее, будущее и передаете новому поколению важное из прошлого, которое они не должны забывать. Все, что происходит в мире, благодаря вам фиксируется на страницах истории. Спасибо за то, что делаете очень важное дело», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

В программе Сабантуя — традиционные народные игры, состязания, концертные номера. В празднике участвуют более 650 человек.

Зиля Мубаракшина.