Медиа-Сабантуй в Богатых Сабах собрал журналистов со всего Татарстана

«В настоящее время именно вы формируете информационное пространство, имеющее огромное значение в жизни людей. Вы показываете настоящее, будущее и передаете новому поколению важное из прошлого, которое они не должны забывать. Все, что происходит в мире, благодаря вам фиксируется на страницах истории. Спасибо за то, что делаете очень важное дело», — подчеркнул руководитель муниципалитета.