Казахстан ждут шквалы, ливни и жара под 43 градуса

В это же время в западных и юго-западных регионах сохранится экстремальная жара — температура поднимется до +43 градусов. До +40 градусов воздух прогреется и в северо-западных, восточных и юго-восточных областях. Особенно тяжело будет в городах, где асфальт и здания только усиливают эффект жары.