Продажи кондиционеров в Краснодаре за неделю выросли на 91%

Также отмечается рост продаж бассейнов, чанов и купелей. Каркасные бассейны пользуются наибольшим спросом — их доля составляет 32%, а средняя цена — 20 000 рублей. Купели занимают второе место по популярности — их доля составляет 23%, а средняя цена — 90 000 рублей. Бассейны под ключ и банные чаны также пользуются спросом, их доли составляют 10% и 2% соответственно. Средняя цена бассейнов под ключ — 250 000 рублей, а банных чанов — 81 000 рублей. Надувные бассейны занимают наименьшую долю — 2%, а их средняя цена составляет 10 000 рублей.