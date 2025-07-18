Самарцы возмутились ростом цен на билеты на матчи «Крыльев Советов»

Совсем скоро стартует новый сезон РПЛ. Уже 19 июля на «Солидарность Самара Арене» в самарском дерби сойдутся «Крылья Советов» и «Акрон». В преддверии матча самарцев возмутил рост цен на билеты на футбольные матчи «Крыльев Советов». Комментарий об этом разместили под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте.
— Вопрос ценообразования на билеты для посещения матчей с участием ПФК «Крылья Советов» относится к компетенции клуба, — прокомментировала пресс-служба минспорта Самарской области.
В ведомстве отметили, что решения о стоимости билетов принимают на основании рыночных показателей. При этом на сайте самого клуба сообщается, что на билеты действует динамическое ценообразование — чем раньше купить, тем дешевле будет. Сейчас в продаже есть билеты на матчи с «Пари НН» 25 июля и с «Балтикой» 9 августа. Пока цены на билеты варьируются от 300 до 4000 рублей.