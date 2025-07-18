Омичам рассказали, как защитить ребенка от врожденного сифилиса

У большинства детей болезнь проявляется в первые три месяца жизни. Чем раньше становятся заметны симптомы, тем серьезнее прогноз. Младенцы с тяжелыми формами сифилиса часто страдают от гипотрофии, морщинистой кожи, увеличенной головы и затрудненного дыхания из-за сифилитического ринита. Без лечения такие дети могут погибнуть.