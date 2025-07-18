Омичам рассказали, как защитить ребенка от врожденного сифилиса

Врожденный сифилис — опасное заболевание, передающееся от матери к ребенку во время беременности. Врач-дерматовенеролог Большереченской ЦРБ Наталья Федосенко объяснила омичам, что заражение чаще происходит после пятого месяца вынашивания плода, когда плацента истончается и становится уязвимой для инфекции.
У большинства детей болезнь проявляется в первые три месяца жизни. Чем раньше становятся заметны симптомы, тем серьезнее прогноз. Младенцы с тяжелыми формами сифилиса часто страдают от гипотрофии, морщинистой кожи, увеличенной головы и затрудненного дыхания из-за сифилитического ринита. Без лечения такие дети могут погибнуть.
Ключевая мера профилактики — своевременное обследование и лечение будущих матерей. Будущим мамам необходимо сдавать анализы на сифилис, а при выявлении инфекции проходить курс терапии. Новорожденным из группы риска может потребоваться профилактическое лечение.
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