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Омичам рассказали, как защитить ребенка от врожденного сифилиса

Врач предупредила, что инфекция может проникнуть к плоду после пятого месяца беременности.

Источник: Комсомольская правда

Врожденный сифилис — опасное заболевание, передающееся от матери к ребенку во время беременности. Врач-дерматовенеролог Большереченской ЦРБ Наталья Федосенко объяснила омичам, что заражение чаще происходит после пятого месяца вынашивания плода, когда плацента истончается и становится уязвимой для инфекции.

У большинства детей болезнь проявляется в первые три месяца жизни. Чем раньше становятся заметны симптомы, тем серьезнее прогноз. Младенцы с тяжелыми формами сифилиса часто страдают от гипотрофии, морщинистой кожи, увеличенной головы и затрудненного дыхания из-за сифилитического ринита. Без лечения такие дети могут погибнуть.

Ключевая мера профилактики — своевременное обследование и лечение будущих матерей. Будущим мамам необходимо сдавать анализы на сифилис, а при выявлении инфекции проходить курс терапии. Новорожденным из группы риска может потребоваться профилактическое лечение.

Ранее «КП Омск» сообщила, что грудной ребенок пострадал в автоаварии.