Башкирия внедрит новую систему ускоренной медпомощи

Четыре медицинских учреждения Башкирии начали тестировать программу, которая должна сократить время ожидания пациентов в приемных отделениях. В пилотный проект вошли городские больницы № 17, № 18, № 21 и Чишминская центральная районная больница.
Как пояснил в соцсетях министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, перед внедрением новшеств специалисты тщательно изучили все этапы прохождения пациентов и выявили основные проблемы. Среди них отмечены нехватка пространства, перегруженность в вечерние и ночные часы, а также длинные очереди. Особенно остро эти вопросы встают в период сезонного роста заболеваемости.
В детской больнице № 17, куда ежедневно поступает около 100 экстренных пациентов (летом их число увеличивается из-за травм), планируют открыть дополнительный педиатрический кабинет. Это должно разгрузить основной поток. Также здесь внедрят систему электронных браслетов с QR-кодами для контроля времени пребывания каждого пациента.
Городская больница № 18 работает над разделением потоков плановых и экстренных больных. Бывшие ковидные боксы, которые сейчас почти не используются, переоборудуют под прием пациентов, а для плановой госпитализации организуют отдельный вход.
По расчетам минздрава, эти изменения помогут сократить время ожидания помощи на 20−30% и сделать обслуживание более комфортным для пациентов. Если эксперимент окажется успешным, опыт распространят на другие медучреждения региона.
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