Башкирия внедрит новую систему ускоренной медпомощи

Как пояснил в соцсетях министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, перед внедрением новшеств специалисты тщательно изучили все этапы прохождения пациентов и выявили основные проблемы. Среди них отмечены нехватка пространства, перегруженность в вечерние и ночные часы, а также длинные очереди. Особенно остро эти вопросы встают в период сезонного роста заболеваемости.