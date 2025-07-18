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С 24 июля по 19 сентября между Самарой и Кисловодском начнёт ездить новый двухэтажный поезд

Куйбышевская железная дорога объявила о запуске нового двухэтажного поезда, курсирующего по маршруту Самара — Кисловодск.

Куйбышевская железная дорога объявила о запуске нового двухэтажного поезда, курсирующего по маршруту Самара — Кисловодск. Отправление первого рейса запланировано уже на 24 июля. Поезд будет ездить раз в четыре дня до 19 сентября.

Согласно заявлению пресс-службы Куйбышевской железной дороги, состав поезда включает в себя вагоны купе и СВ, оснащенные системами кондиционирования и биотуалетами, а также вагон-ресторан.

Ранее мы писали, что в Самарской области с начала июля 2025 года произошла корректировка цен на билеты в электропоездах. Изменения затронули как стандартные электрички, так и экспрессы.

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