Роботы научились сами менять себе аккумулятор

На этом видео робот самостоятельно подходит к зарядной станции, извлекает из груди разряженную батарею, ставит ее на зарядку, а затем устанавливает новую батарею и уходит. Кроме того, гуманоид Walker S2 при необходимости может самостоятельно подзаряжаться от сети.