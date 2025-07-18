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Канский комбинат заплатит крупный штраф за загрязнение воздуха

За загрязнение атмосферы Канский комбинат строительных конструкций выплатит 1,5 млн рублей.

За загрязнение атмосферы Канский комбинат строительных конструкций выплатит 1,5 млн рублей. С 2009 года использовалось 13 вентиляционных труб, через которые в воздух выбрасывались опасные вещества.

Превышение допустимых концентраций диоксида азота и оксида углерода фиксировалось неоднократно, достигая девятикратных значений. Предприятие отказалось добровольно возместить ущерб.

По решению суда компания обязана выплатить 1,5 млн рублей в местный бюджет, которые будут направлены на восстановление экологии и защиту здоровья населения. В настоящее время комбинат приступил к устранению нарушений под контролем прокуратуры.

Как раннее писал «МК в Красноярске», прокуратура заставила Красноярскую ТЭЦ-3 установить фильтры. Как выяснилось, предприятие с 1986 года использовало котельную для подачи пара основному оборудованию, сжигая мазут без необходимой очистки выбросов.